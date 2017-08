Motorcyklist svårt skadad vid olycka med lastbil

Olyckan, där en motorcykel och en lastbil är inblandade, skedde vid Ljungarum, vid påfarten mot E4 i norrgående.

Enligt polisen har motorcyklisten fått mycket svåra skador vid olyckan. Såväl motorcykeln som långtradaren har tagit i beslag för teknisk undersökning.

Under räddningsarbetet kommer det under en period vara helt stopp i trafiken. Trafiken leds om från Haga (trafikplats 102) och in genom Jönköping. Beräknas klart cirka 13:45.