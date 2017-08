Låtskrivare från Jönköping i final igen

Förra året var Mikael Kullén, som kommer från Jönköping, en av två kompositörer som skrev det vinnande bidraget ”Intoxicated” som framfördes av Noomi Thorstensson.

Nu är det dags igen, och denna gången med MIAH som artist. Låten "That´s when we all come falling down" är skriven av Mikael Kullén och Erik Anjou.

Finalen i P4 Nästa går av stapeln på lördag och sänds live i P4. Darin och Pernilla Andersson, bland andra, är gästartister. Totalt tävlar åtta bidrag i finalen.

Du kan läsa mer om P4 Nästa här.