Wells och Dean öppnade Musiklunchen

Under fyra onsdagar under hösten bjuder P4 Jönköping in till Musiklunchen, där artister uppträder live. Först ut var kompositören och pianisten Robert Wells, som tog med sig hustrun Maria och countrysångaren Billy Dean.

Det var namn som drog ordentligt, aldrig tidigare har innergården fyllts som den fylldes av Wells & Co.

I ljudspelaren ovan berättar Robert hur samarbetet med Billy Dean startade. Längst ner i artikeln kan du lyssna på hela spelningen.