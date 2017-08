Riksfinal i P4 Nästa

Miah tävlar med låten "That´s when we all come falling down" i årets upplaga av P4 Nästa. Maria Hjelmqvist med artistnamnet MIAH är uppvuxen i Malmbäck i Nässjö kommun och musiken har alltid varit en stor del av hennes liv. Låten "That´s when we all come falling down" här bidraget vann P4 Jönköpings lokala final av P4 Nästa.

Finalen sänds live från Crusellhallen i Linköping. Programledare är Annika Jankell och Linda Sundblad. Gästartister är Darin och Pernilla Andersson.