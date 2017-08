De gerillastickar för att klä in 23 meter lång bro

Vissa ord hör man inte så ofta tillsammans, som gerilla och stickning. Men det var precis det som pågick i dag på biblioteket i Gnosjö.

Gerillastickning handlar om att visa upp sina verk offentligt, till exempel som att klä in en bro. Och just en bro är det som ska kläs in i Borås på en av Sveriges största gatukonstfestivaler. Bron, som heter Parkspången, är 23 meter lång.

– De gick ut med en shout out och ville få in material och då svarade vi på det uppropet, säger Kristina Gernes som är bibliotekschef.