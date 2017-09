Hård kamp på motorbanan idag

Det återstår sex lopp i årets STCC. Tre lopp på Anderstorp och tre på Mantorp. Och mästerskapet handlar om två förare, ledaren Robert Dahlgren i en Seat Cupra Leon och Fredrik Ekblom i VW Golf.

Robert Dahlgren leder med 40 poäng.

– Jag är en surnärking. Jag ger aldrig upp, säger tvåan Fredrik Ekblom.

40 poäng är mycket. Som mest har någon av förarna tagit 31 poäng mer än den andra vid en racinghelg under säsongen. Allt måste det stämma för Fredrik Ekblom, både i Anderstorp och i Mantorp, för att han ska ha en chans. Men Robert Dahlgren inser att det ännu inte är avgjort.

– 40 poäng är mycket om allt flyter på. Men 40 poäng är otroligt lite i motorsport om något skulle hända. Jag har varit med lite för länge för att ta ut något i förskott, säger den ständige tvåan.



För Robert Dahlgren åtrår en triumf. Han har varit tvåa fyra gånger tidigare utan att kunna få till en mästerskapstitel.



Det finns några aspekter att hålla koll på när loppen i Anderstorp startar.



Kvalet



Kvalet har kommit att få stor betydelse under det nya reglementet. Och Robert Dahlgren kallas "kvalkungen". Ska Ekblom ha en chans måste han lyckas bra i kvalet. Men han menar att det inte är lätt att få till en bra tid.

– Dahlgren har haft Daniel Haglöf som en bodyguard hela året. Det finns gånger då det känns som om han skiter i sitt eget resultat och bara kör för Dahlgren. Och jag hamnar i skottgluggen, säger Fredrik Ekblom.



Fördel: Dahlgren



Banan



Anderstorp är STCC:s längsta och snabbast bana. Det ger en fördel till de lite tyngre bilarna, som Audi och Honda. Risken är att Seat och VW hamnar längre ner och där är poängskillnaderna mellan placeringarna mindre.

– Banan kanske inte passar oss perfekt. Av erfarenhet vet jag att man behöver hög toppfart. Och just det är inte vår starka sida, säger Fredrik Ekblom.



Fördel: Dahlgren



Misstagen



Fredrik Ekblom nollade första loppet på Solvalla efter tjuvstart. Daniel Haglöf i pole drog i väg för tidigt och Ekblom följde efter.

– Det är klart jag ansvar för min bil. Men det var han som lurade mig, säger Ekblom.



Ingen av förarna har råd med misstag och man kan räkna med att de kommer att ha koll på varandra och köra på säkerhet mer än på chans.

– Det gäller att hålla i, säger Robert Dahlgren.



Fördel: Ekblom (som redan gjort sitt misstag).



Turen



Tredje loppet på Falkenberg var oturligt för Ekblom. Han ledde och var på väg mot seger men en punktering sex varv före mål grusade förhoppningarna.

– Det känns som att jag skulle ha vunnit det loppet, säger Ekblom.



Fördel: Ingen, oturen slår blint.



Johan Krisoffersson som är den enda utmanaren till de två har kört klart för säsongen. Han kör rallycross-EM i Frankrike denna helg och i Lettland om fjorton dagar.



Så har det gått i den inbördes kampen tävlingshelg för tävlingshelg:



Knutstorp: Dahlgren 69 (+6), Ekblom 63



Alastaro: Ekblom 48 (+11), Dahlgren 37



Solvalla: Dahlgren 61 (+31), Ekblom 30



Falkenberg: Dahlgren 48 (+16), Ekblom 32



Gelleråsen: Dahlgren 66 (+8), Ekblom 58