Nu i P4: Musiklunchen med Ida Wiklund

Under några onsdag på sensommaren bjuder P4 Jönköping in till Musiklunchen. Tidigare har Robert Wells och Billy Dean gästat vår innergård - nu är det dags för Ida Wiklund. Hon hörs dock ej från innergården eftersom vädret inte bjuder till, istället har vi flyttat in i vår entré.

Lyssna på Ida Wiklund från 12:30, uppsnacket börjar redan 12:10.