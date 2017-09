Nyförvärven bakom HV 71:s premiärseger

Det är ett på många sätt helt nytt HV71 som ska försvara guldet från i våras. Men när laget åkte ut på isen i SHL-premiären mot Djurgården visade flera av lagets nyförvärv varför de värvats av de regerande svenska mästarna.



Redan efter drygt åtta minuter hittade Victor Ejdsell fram till Sebastian Wännström som kunde trycka in 1-0 i powerplay.



I slutet av den andra perioden snodde ett annat nyförvärv, Pierre Engvall, åt sig pucken framför gästernas mål, snurrade runt och satte en backhand upp i krysset, vilket innebar 2-1-ledning för hemmalaget.



Jonathan Davidsson hade dessförinnan kvitterat med ett rappt skott en bit in i HV:s zon.



Stressade Djurgården



Hemmalagets nyförvärv låg bakom mycket av HV71:s offensiv. Såväl Wännström som Robin Figren, senast i Frölunda, hade ytterligare bud på mål.



Just Figren låg ofta bakom Jönköpingslagets anfall genom att sätta hård press och stressa Djurgårdsbackarna.



Djurgårdens värvningar ville inte vara sämre. Den tidigare NHL-spelaren René Bourque var ytterst nära att kvittera i mittenakten. Men i stället för ett Djurgårdsmål skickade kanadensaren HV-målvakten Linus Söderström över mållinjen.



Engqvist målskytt



Men gästerna skulle kvittera. Och vem gjorde det om inte ett nyförvärv? Andreas Engqvist hamnade helt ren framför Söderström i HV-målet och kunde styra in 2-2 i inledningen av den tredje perioden.



Fast den här eftermiddagen i Kinnarps arena tillhörde hemmalaget. Kort efter Djurgårdens kvittering höll sig Isac Brännström framme och tryckte in 3-2 till HV71. Fullträffen var 19-åringens första i SHL.



Anton Bengtsson fastställde slutresultatet till 4-2 i tom bur.