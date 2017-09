Johan Gustafsson deltar i radiogudstjänst

Den 22 oktober kommer en radiogudstjänst att sändas i P1 från missionshuset i Åminne där Johan Gustafsson medverkar med sin familj.

Hans pappa Göran Gustafsson predikar och hans mamma Mari-Anne Gustafsson berättar om sina tankar kring hur tillvaron har varit under tiden som Johan varit kidnappad. Efter nästan sex års fångenskap (2039 dagar) i Mali frigavs Johan Gustafsson i juni tidigare i år och kunde återvända hem till Sverige.

Gudstjänsten spelades in i Åminne i Värnamo kommun i stillhet och i viss hemlighet.

– Vi ville att det skulle vara i det lilla formatet och nära, säger Karin Malmsten som är producent.

Rubriken för gudstjänsten är hopp och tacksamhet.

– Johan har gått ut och sagt att han inte har någon tro, men ville medverka för att få chansen att tacka alla som stöttat hans familj under fångenskapen, säger Karin Malmsten. Familjen har ju flyttat runt mycket i Sverige eftersom hans far Göran är pensionerad pingstpastor och människor från hela Sverige har hört av sig till familjen under de här åren. Så familjen ser det som en möjlighet att tacka för stöd, men också berätta om hoppet som aldrig övergav dem.

Gudstjänsten kommer att sändas den 22:a oktober i P1 klockan 11:03.