Under tisdagsmorgonen hoppade Jonathan Ljungqvist från Habo i Vättern för ett världsrekordförsök. Han ska simma en mil under vatten på under sex timmar och 21 minuter.

– Mycket av förberedelserna sitter mentalt. Det handlar om att andas lugnt och ta vändning för vändning, säger Jonathan Ljungqvist.

Han kommer att simma fram och tillbaka på en bana som är 100 meter lång. Med hjälp av tuber på botten och en till dykare som håller koll hoppas Jonathan kunna sätta ett nytt världsrekord.

Det har ju blivit mitt yrke kan man säga

– att göra galna grejer

På plats fanns Sveriges Television som spelade in världsrekordförsöket till ett tv-program som ska sändas under nästa år.