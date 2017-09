Mariebo föll med flaggan i topp

Det var en tuff uppgift som Mariebo hade framför sig i svenska cupens 3:e omgång. Dom regerande svenska mästarinnorna Linköpings FC gästade Stadsparksvallen. Gästande Linköping var bollförande under den första halvleken där Mariebo jobbade på bra i försvarsspelet. Tack vare ett fint försvarsspel så kunde Mariebo skapa fina omställning och kontringslägen.

Dock skulle Linköping få en bra start på matchen när Marija Banusic efter 6 minuters spel sköt 0-1 på frispark. Linköping skapade ett par bra chanser till under den första halvlek men lyckades inte överlista Mariebos målvakt Evelina Kimmehed. Mariebo kom runt fint flera gånger på kanterna genom Sabina Ravnell och Emma Bergman. Och just Sabina Ravnell skulle få Mariebos bästa målchans halvvägs in på första halvlek. Ravnell fick bollen till vänster i straffområdet men Linköpings målvakt Cajsa Andersson kom ut bra och räddade.



Den andra halvleken blev lik den första spelmässigt med mycket boll för Linköping. Mariebo var ändå nära att kvittera knappt 10 minuter in på halvleken när Rahwa Mehari Solomun fick boll mitt framför mål mellan Linköpings mittbackar. Men avslutet gick utanför. Spelet fortsatte med bollinnehav för gästerna som skapade chanser men fortsatt agerade Evelina Kimmehed i Mariebos mål stabilt på det hon fick att göra.

Mariebo fick i den andra halvleken fast bollen mer på Linköpings planhalva men fick oftast ta avslut långt utifrån. Linköping skulle sedan i den 85:e minuten göra 0-2 genom Emmaliina Tulkki, och då kändes matchen avgjord.

Mariebo skulle få en chans att reducera på övertid när Amanda Roos fick ett bra läge men skottet räddades av Linköpings målvakt.

Mariebo - Linköping 0-2 (0-1)

Publik: 1207 på Stadsparksvallen.