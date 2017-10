Kulturreportern om Nobelchocken

"Som i romaner med stark känslomässig verkan har blottat avgrunden under vår skenbara hemhörighet i världen". Så lyder en del av motiveringen av valet av den japansk-brittiske författaren Kazuo Ishiguro till årets Nobelpris i litteratur.

– Han fanns ju inte med på några vadslagningslistor. Det var roligt och lite överraskande, säger kulturreporter Ulla Strängberg som har läst en av Ishiguros böcker; Never let me go. Den boken har även filmatiserats.

– Den är ganska gastkramande faktiskt. Han har ett starkt samhällspatos och har jämförts med Franz Kafka och Jane Austen. Men då tycker jag att det är mer Kafka än Austen i hans litteratur. Det är lite åt fantasyhållet, säger Ulla Strängberg.

