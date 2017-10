Nytt förslag: Alla kan få betala tv-skatt

Public servicekommittén presenterade på måndagen sitt förslag på ett nytt finansieringssystem för radio och tv.



I dag ska varje hushåll betala 2 340 kronor per år i avgift för att ha tv- och radiomottagare hemma, det som i dagligt tal kallas tv-licens.



Kommitténs förslag innebär att en skatt på en procent tas ut för alla över 18 år med en beskattningsbar förvärvsinkomst. Oavsett om man ser på tv eller inte.



Vinst för ensamstående



De som har en beskattningsbar förvärvsinkomst på minst 131 000 kronor får betala maxbeloppet på 1 308 kronor per person.



Den stora skillnaden berör ensamhushåll och ensamstående föräldrar. De får en nästan halverad kostnad jämfört med dagens licensavgift på 2 340 kronor. Förutsatt att de betalar sin tv-licens i dag.



För ett hushåll med två vuxna skulle tv-skatten bli högst 2 616 kronor. Eftersom dagens licensavgift ändå ska räknas upp framöver så blir kostnaden ungefär samma för ett sådant hushåll jämfört med dagens system, enligt kommittén.



Många skolkar



Omkring 67 procent av alla med beskattningsbar förvärvsinkomst beräknas få betala det högsta beloppet. Omkring 24 procent får betala ett reducerat belopp medan 9 procent inte behöver betala något.



För public servicebolagen, SVT, SR och UR, innebär förslaget att de får ungefär lika mycket pengar som i dag att göra program för.



Bakgrunden till förslaget är att allt fler tittar på tv via datorer, surfplattor och mobiltelefoner utan att betala avgift till public service. Dessutom bedöms 11-15 procent med tv skolka från avgiften.



Oberoendet värnas



Förslaget innebär att Radiotjänst i Kiruna och därmed kontrollsystemet avvecklas. Skatteverket får ansvaret att samla in tv-skatten.



I Kiruna, där Radiotjänst finns, ska man redan nu börja förbereda sig för att 130 jobb kan försvinna, uppger kommunalrådet Kristina Zakrisson i ett pressmeddelande.



Invändningarna mot en skatt har varit att det påverkar public servicebolagens oberoende gentemot politikerna i riksdag och regering.



Utredaren Sture Nordh uppger att skattepengarna till public service ska hållas åtskiljda från övriga utgifter i statsbudgeten.



Han ser därför ingen risk för att politiker försöker styra innehållet i public service genom att skära ned i medlen.

– Att sänka tilldelningen till public servicebolagen går inte utan att ändra lagstiftningen och det är en betydligt krångligare process, säger han.



Utredningen föreslår att public servicebolagens sändningstillstånd ska vara åttaåriga i stället för dagens sex år. Under den perioden kan inte politikerna ändra tv-skatten som kommittén kallar för public serviceavgift.



I kommittén ingår alla riksdagspartier. De står eniga bakom förslaget.

– Att fortsätta med dagens system är varken rimligt eller önskvärt, säger Olof Lavesson (M).

Hör P4 Jönköpings kanalchef Peter Olsson om det nya förslaget i spelaren ovan.