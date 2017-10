Han tar plats bland Avicii, Robyn och Gessle

Låtskrivaren och gitarristen Peter Svensson, från Huskvarna, tilldelas Platinagitarren.

Priset delas ut av Sveriges tonsättares internationella musikbyrå, STIM, och har tidigare bland annat gått till stora namn som Per Gessle, Max Martin, Avicii och Robyn.

– Det känns helt fantastiskt att bli tilldelad Stims Platinagitarr!! Bara att få ingå i den skara av låtskrivare som tidigare fått utmärkelsen gör en stolt. Det är verkligen uppmuntrande och en fin bekräftelse på att det man gör uppskattas. Nu är det bara att hoppas på att jag kan leva upp till det hela och få till det igen, säger Peter Svensson i ett pressmeddelande.

I mer än tjugo år har låtskrivaren och gitarristen Peter Svensson trollbundit sina lyssnare med allt från Cardigans tidiga maj7-doftande gitarrpop till nutidens hyperhookiga pophits med artister som The Weeknd, Ariana Grande och Ellie Goulding. Han har hela tiden utvecklat sitt hantverk, pånyttfötts som låtskrivare och han fortsätter vara relevant. Peter Svensson får Stims utmärkelse Platinagitarren 2017 för sitt låtskrivande genom åren och för sina exceptionella framgångar under 2016. Men också för det leviterande gitarrsolot i "You're The Storm".