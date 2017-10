Angela Nijm från Huskvarna flyttade till New York 2015 för att studera skådespeleri. Hittills har hon hunnit vara med som statist i flera kända serier som Orange is the new black, Elementary och Law and order. Nu spelar hon huvudrollen i två olika amerikanska webbserier.

– Det gäller att ha tålamod, säger Angela Nijm.

Hör Angela berätta i spelaren ovan.