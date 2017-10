Får man ta hunden med sig in i affären?

Pernilla är en av de som reagerat på hundarna, som hon menar blivit allt vanligare i affärerna:

Jag har själv haft hundar i många år och är hundvän MEN är det verkligen ok att ta med hunden in i ex. En klädaffär?...själv tycker jag inte det med tanke på att det finns hundrädda människor, allergiska människor och människor som helt enkelt inte tycker om hundar.

Tycker nog inte heller att det är så kul att köpa kläder med hundhår och kanske tom. hunddregel på, skriver hon på Facebook.