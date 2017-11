Skolanställd åtalas för grovt barnpornografibrott

I dag åtalas den tidigare anställde inom skolan i Jönköpings kommun.

Det var efter polisens spaning på nätet som mannen greps och i dag har alltså åklagaren lämnat in stämningsansökan. Enligt den har mannen haft barnpornografiska bilder och filmer under sex års tid och under perioder också spridit dem.

Att flera av dem är hänsynslösa och grova gör brottet extra allvarligt, enligt åklagaren.

Enligt åtalet finns inga uppgifter om att mannen ska ha förgripit sig på några barn.