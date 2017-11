Derbyseger för Dalen

Det var en fartfylld start på länsderbyt i hockeyettan södra mellan HC Dalen och Tranås AIF. Gästande Tranås tog ledningen med 0-1 efter 4:21 av första perioden genom Markus Schelin. Och Tranås fick sedan chansen ett par gånger om i powerplay när Dalen drog på sig utvisningar och radade upp bra målchanser men Anton Svensson i hemmamålet spelade riktigt bra.

Dalen klarade av sina utvisningar och efter 14:11 spelade Victor Romfors fram Kalle Hult som sköt pucken stenhårt upp i det högra krysset bakom Tranås målvakt Victor Johnson till 1-1. Dalen spelade sedan i powerplay i slutet på perioden men lyckades inte få utdelning och en fartfylld första period slutade 1-1.



Den andra perioden bjöd på böljande spel och lagen byte chanser med varandra. Tranås började ta över spelet och Dalens tränare Per Gustafsson tog timeout efter knappa 12 minuter av perioden. Efter 14:48 blev Dalens Victor Romfors fälld i ett bra läge och Dalen tilldömdes straff. Men hemmalagets Daniel Håkansson lyckades inte överlista Tranås målvakt Victor Johnson. Den andra perioden såg ut att bli mållös men efter 19:36 gjorde Tranås 1-2 genom Adam Johansson. Ett mål som godkändes efter att domarna haft ett längre samtal. I den tredje perioden var spelet jämnt i inledningen och hemmalaget Dalen försökte få grepp om spelet men Tranås försvarade sig bra och gick på kontringar. Efter 7:45 fick Dalen chansen i spel 5 mot 4. Tranås spelade bra i sitt boxplay och 1-2 stod sig när halva tredje perioden var spelad. Men bara minuten senare efter 11:10 kunde Dalen kvittera till 2-2 med ett skott nästan centralt från blå linjen. Erik Glimberg styrde in pucken i mål efter skottet av Markus Lundberg. Och efter 14:55 kunde Dalen ta ledningen när Kalle Hult drev in mot mål och kunde tillslut få in pucken bakom Tranås målvakt Victor Johnson fram till 3-2 för hemmalaget. Ledningsmålet blev omdiskuterat och domarna tvingades ta ett samtal om situationen och dömde sedan mål. Efter 18:06 tog Tranås tränare Charles Franzen timeout och plockade ut målvakten och spelade 6 mot 5. Dalen kunde då efter 19:09 göra 4-2 i tom målbur genom Timmie Persson. Dalen höll undan och tog säsongens andra seger av två möjliga mot Tranås.

Efter 13 spelade omgångar ligger Dalen på 4:e plats i hockeyettan södra med 27 poäng, där dom 5 topplagen spelar i Allettan efter jul. Tranås hittar vi på en 6:e plats med 22 poäng, man har 2 poäng upp till Vimmerby på 5:e platsen.

Dalen - Tranås 4 - 2 (1-1,0-1,3-0)

Skott: 30 - 31 (10-16,6-10,14-5)

Publik: 289