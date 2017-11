Claesson vill ha direkt fokus i andra matchen

– Vi måste gå ut och spela vårt spel, säger 25-åringen från Värnamo till TT.



Yttermittfältaren som till vardags spelar sin fotboll i ryska Krasnodar tillsammans med lagkapten Andreas Granqvist var nöjd efter första duellen av två mot Italien.

– Det var skönt att få med sig ett så bra resultat från första matchen. Att vi gör ett mål och inte släpper in något.



Han betonar, precis som övriga landslaget, mantrat att inget är klart och att matchen i Italien på måndag kommer att bli en helt annan tillställning än den på Friends arena. Den första svenska segern över Italien på nära 35 år spelar mindre roll när landslaget har minst 90 minuter kvar innan en VM-plats är säkrad.



"Har råd att förlora"

-Det blir annorlunda. Man kan inte riktigt ha glädjen efter en seger, det blir direkt fokus in i andra matchen. Om vi inte går vidare spelar det ingen roll att vi vann första halvlek.



TT: Att Sverige haft svårt mot Italien på bortaplan historiskt sett är det något ni tänker på inför returen på måndag?

-Nej, absolut inte. Jag vet inte hur många matcher Sverige har spelat mot Italien i Italien, man kanske inte har så många matcher att gå på. Sen behöver vi inte vinna heller, vi kan gå vidare på kryss eller till och med förlora med 1-2 och gå vidare ändå. De historiska resultaten är inget jag fokuserar på.



"Heja i tv-soffan"



Något historiskt som Claesson dock har med sig är att insatsen mot Italien på måndag inte får bli som den mot Nederländarna i sista gruppspelsmatchen i kvalet - ett möte där Sverige också hade ett resultat att gå på.

-Det blir viktigt att vi ligger tajt och kompakt men också att vi kan upp och köra på dem ibland och försöka vinna bollen högt, att våga rulla nerifrån och variera det korta och långa spelet så att vi inte bara kommer in som vi gjorde mot Holland borta där vi låg väldigt lågt och sen satte vi långa bollar. Det blir för uddlöst mot ett så pass bra lagt.



TT: Har du avslutningsvis några ord till de svenska fansen?

-Bara att hoppas att så många som möjligt dyker upp och gör man inte det så får man heja i tv-soffan så ska vi försöka ta oss till VM allihopa.