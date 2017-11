Vetlanda föll mot Hammarby

Gästande Hammarby började bäst och tog kommandot i bortamötet med Vetlanda. Dock visade Vetlanda upp en härlig kämpaglöd i sitt försvarsspel och hjälpte sin målvakt Philip Svensk som också fick göra ett par räddningar. Ju längre den första halvleken gick så jämnade Vetlanda ut spelet och hade ett bra grepp över händelserna. I den 31:a minuten var man nära att få utdelning när Philip Lindqvist höll sig framme på en hörnretur. Även Joakim Andersson och Adam Rudell hade fina chanser för Vetlanda men lyckades inte överlista Hammarbys målvakt Patrik Hedberg.

Den första halvleken såg ut att bli mållös, men då kom två mål inom loppet av två minuter. Och det var gästande Hammarby som först i den 42:a minuten gjorde 0-1 på ett friläge genom Christoffer Fagerström. Och i den 44:e minuten kom 0-2 på hörna av Hammarbys Kasper Milerud.



Vetlanda ut i underläge i den andra halvleken och man skulle få en bra start. I den 48:e minuten åkte sig Joakim Andersson fri på högerkanten och fick iväg ett bra skott som Hammarbys Patrik Hedberg räddade till hörna. Och på den efterföljande hörnan kunde Vetlandas lagkapten Johan Löfstedt smälla in reduceringen till 1-2. Men reduceringsglädjen blev kortvarig när Hammarbys Ilja Grachev lirkade sig igenom Vetlandas försvar och satte bollen i mål till 1-3. Under en period efter målet gick spelet fram och tillbaka utan några heta målchanser för något av lagen. Vetlanda kunde sedan i den 71:a minuten reducera till 2-3. Johan Löfstedt tog sig in från högerkanten och spelade fram Joakim Andersson som satte bollen i mål. Och då fick Vetlanda ordentlig fart framåt och kvitteringen hängde i luften. Hammarby tog timeout i den 75:e minuten. Men det hjälpte inte gästerna för i den 77:e minuten höll sig Daniel Johansson framme och satte 3-3 för Vetlanda. Och bara minuten efter kvitteringen hade Vetlanda ett bra frislagsläge som man inte fick utdelning på. Istället så kunde Hammarby kontra och Christoffer Fagerström gjorde sitt andra mål i matchen till ledning för Hammarby med 3-4. Och åter igen fick Vetlanda jaga kvittering men klockan tickade fort för Vetlanda och i den 90:e minuten kunde Ivan Lebedev göra 3-5 för Hammarby. Och Ivan Lebedev gjorde ett mål till för Hammarby i den 93.e minuten på tilläggstid fram till 3-6.

Vetlanda har vunnit två och förlorat fyra matcher såhär på säsongen. På lördag väntar ny match den här gången en mycket tuff uppgift då man möter serieledarna Villa Lidköping på bortaplan.





Vetlanda - Hammarby 3 - 6 (0-2)



Publik: 1287