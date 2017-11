Linköping krossade HV71

För HV71-supportrarna är det är bara att gå till parkeringsplatsen, det blir inte bättre.

Gårdagens rond mellan lagen var jämn och fick avgöras på straffar, där kvällens hemmalag HV71 drog det längsta strået.

I dag ville Linköping ha revansch.

Linköping fick en utvisning efter nio minuter in i första perioden, något som konstigt nog resulterade i en 1-0-ledning för just bortalaget. Jimmy Andersson sköt distinkt in pucken bakom HV-målvakten, Linus Söderström.

Hemmalaget skulle få in en kvittera, men glädjen var kort. För det tog inte lång tid innan Linköping hade tagit över ledningen, igen.

– LHC är enormt effektiva i numerärt överläge och underläge, säger referenten Paul Zyra.

I den andra perioden kom utökningen, och det flera gånger om - Linköping gjorde 3-1, 4-1 och 5-1 innan den andra perioden var över.

– En synnerligen lycklig period, säger Paul Zyra.

HV71 då?

– Så mycket slarv som HV71-spelarena står för i kväll, säger Radiosportens experten Challe Berglund.

Och HV-spelaren Martin Thörnberg instämmer:

– Just nu är man bara väldigt, väldigt besviken. Man skäms nästan över hur vi spelade i dag.

Matchen slutade 6-1, och om Linköping fick revansch.

Matchfakta:

HV71-Linköping 1-6 (1-2, 0-3, 0-1)



Första perioden: 0-1 (7.40) Jimmy Andersson (Kristian Näkyvä, Sebastian Karlsson) spel fyra mot fem, 1-1 (12.28) Anton Bengtsson (Oscar Sundh, Erik Brännström), 1-2 (13.14) Ken Andre Olimb (Patrick Mullen, Mathis Olimb) spel fem fyra fyra.

Andra perioden: 1-3 (13.30) Derek Roy (Nick Sörensen, Chad Billins) spel fem mot fyra, 1-4 (14.23) Mathis Olimb (Ken Andre Olimb, Sebastian Karlsson), 1-5 (15.01) Olle Lycksell (Emil Sylvegård).

Tredje perioden: 1-6 (6.12) Emil Sylvegård (Jakob Lilja, Kristian Näkyvä).

Skott: 25-32 (5-15, 3-12, 17-5).

Utv, HV71: 6x2. Linköping: 8x2.