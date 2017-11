Han är basketspelaren som blev musikalartist

Carl Lindquist, från Stockholm, var en stor baskettalang som bland annat spelade i ungdomslandslaget när han var yngre. Han satsade allt på sin basketkarriär och valde därför att flytta till Huskvarna för att plugga på Sandagymnasiet. Efter skolan började Carl spelade i 08 Stockholm och allt så väldigt ljust ut.

Tyvärr förstörde en olycka hans basketkarriär och till slut valde han att istället satsa på sin andra passion i livet – musik. Förutom en hårdrockskarriär i Frankrike så har det blivit en hel del musikalroller i bland annat England där han bor i dag.

Hans nästa roll blir som Raoul i Andrew Lloyd Webbers klassiker The Phantom of the Opera som sätts upp på Folketeatret i Oslo nästa år.

– Den här produktionen har jag drömt om att göra sedan jag såg den på Broadway när jag var 15-16 år. Det är en drömroll, helt klart, säger Carl Lindquist.