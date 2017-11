Regeringen överens om ensamkommande

Uppgörelsen kommer att presenteras på en presskonferens i eftermiddag.



I flera veckor har Socialdemokraterna och Miljöpartiet förhandlat intensivt om de ensamkommande unga som kom hit under 2015.

– Det har verkligen hänt saker nu och vi tror att vi har en lösning för de flesta som kom före den 24 november 2015, sade en källa till TT innan uppgörelsen bekräftades.



Miljöpartiet har sedan sin kongress i maj drivit frågan om att ensamkommande unga, som fått vänta så länge på sitt asylbeslut att de hunnit fylla 18 under handläggningstiden, ska få en ny prövning där de prövas utifrån att de var minderåriga när de kom.



Enligt uppgifter som har läckt ut under förhandlingarna ska Socialdemokraterna ha varit avvisande till MP:s linje.



Även andra frågor har diskuterats under förhandlingarna. Enligt DN ska Ebo-lagstiftningen, lagen om eget boende, rivas upp och ändras. Något som MP tidigare har varit motståndare till.



Men till TT säger en källa att förslagen som diskuterats inte handlar om att riva upp Ebo, utan om att göra förändringar så att man "kommer åt de värsta fallen av trångboddhet".