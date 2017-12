Finland firar 100 år av självständighet

Hundra flaggor hissades för att fira hundraåringen, när självständighetsfesten officiellt invigs på Salutorget i Helsingfors på tisdagkvällen. De omkringliggande byggnaderna badar i blåvitt ljus och många helsingforsbor som tagit sig ner till torget bär på egna flaggor och ballonger.

En som ser fram emot festligheterna, som är kulmen på ett helt år av 100-årsfirande i Finland är Laura, som säger att hon är stolt över att vara finsk.

– I'm excited of course, proud to be finnish and to live in this country.

På självständighetsdagen ska hon äta gott tillsammans med familj och vänner och titta på den traditionsenliga mottagningen i presidentens slott, som lockar miljonpublik på tv varje år.

– Jo, det här är speciellt. Det blir nog den största festen under min livstid.

En som är bjuden på mottagningen, även känd som slottsbalen, är Bicca Olin som är ordförande för Finlands Svensk Skolungdomsförbund. Hon blev först glad när inbjudan kom och fick sedan panik över vad hon skulle ha på sig. Nu ser hon mest fram emot stämningen och att träffa intressanta människor under festen.

– Jag hoppas få träffa många intressanta människor. Jag är jätteglad att presidenten har bjudit in så många unga i år, det kommer att vara krigsveteraner blandat med studentorganisationer och det är fint.

Följ firandet med Sisuradio

Bicca Olin hoppas också att stämningen på slottsbalen kommer att kännas både i resten av landet och utanför Finlands gränser.

– Jag hoppas också att de finländare som bor i Sverige och i andra länder känner att det här var allas. Temat för året har varit tillsammans och jag hoppas att alla med kopplingar till Finland känner att det här var vårt gemensamma jubileumsår.