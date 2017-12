De fick en monsterhit – Detta gör de idag

Jönköpingsbandet I'm from Barcelona bestod av sångaren Emanuel Lundgren och ungefär 30 vänner till honom och de gjorde bland annat megahiten We're from Barcelona.

År 2006 blev de utnämnda till "Årets nykomling" på P3 Guldgalan, ett pris som röstas fram av kanalens lyssnare.

Idag är bandet vilande men finns fortfarande och det är mycket möjligt att vi får höra dem snart igen.

– Det hände så mycket på en gång. De första två åren hängde vi bara med. Nu tar vi hand om våra barn eftersom alla i bandet blivit föräldrar, säger Emanuel Lundgren som idag arbetar med musik i andra projekt.