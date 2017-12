Andrea från Jönköping tog hem "Hela Sverige bakar"

Det blev Jönköpingsbon Andréa Brändström som tog hem titeln som Årets hemmabagare 2017 i TV4:s "Hela Sverige bakar".

– Det här känns helt fantastiskt. Jag är så väldigt stolt över mig själv, säger hon till TT.

Till vardags är hon träningsinstruktör men har redan under hösten börjat arbeta med bakning på halvtid.



Nu ser hon fram emot att ge ut den egna boken "Från fika till fest" - och att få fira sin seger. Men det blir inte någon tårta.

– Jag ska titta med några av de andra deltagarna. Det blir nog något glas bubbel - och pizza och chips, säger hon med ett skratt.



Under säsongen har hon tagit hem hela fyra stjärnbagartitlar, men trodde ändå att segern skulle gå till Peter Bradley.

– Jag trodde aldrig att jag skulle stå som vinnare. Jag kände mig inte alls nöjd under finaldagen, säger Brändström.



Tävlingen har varit fylld av utmaningar och hon minns speciellt det första avsnittets grillbakning som svårt. Men jobbigast var kanske att hantera stressen och att ständigt ha en kamera riktad mot sig.



Hon tycker inte att träningsintresset och passionen för bakning är några motsättningar. Snarare tvärtom.

– Det är den perfekta kombinationen. När jag tränar får jag tillåtelse att faktiskt äta av det jag bakar, det blir ändå ett hälsosamt liv, säger hon tillägger:

– Man måste få unna sig!



När hon bakar är hon noga med att göra det med riktigt smör, grädde och socker.

– Ska man ändå fika så tycker jag att man ska göra det på riktigt.



Så här i december ägnar hon sig förstås åt julbak, men tycker inte speciellt mycket om knäck och fudge. I år har hon istället gjort saffrans-macarons med vit choklad och pepparkaks-cupcakes med lingon och kola.

– De kommer att bli nya julklassiker hemma hos oss, säger hon.