Dagdrömmeri kan gynna kreativiteten

– Här visar man att tendensen att dagdrömma är positiv ur intelligenssynpunkt och kreativitetssynpunkt. Det är ett roligt fynd, säger Torbjörn Åkerstedt som är professor i psykologi vid Stockholms universitet.

Forskarna bakom den nya studien såg alltså ett samband mellan att dagdrömma och att vara intelligent och kreativ.

Tidigare forskning har visat att personer som har lätt för att låta tankarna sväva iväg också är olyckligare eftersom de inte lever i nuet. Men i den aktuella studien har ett amerikanskt forskarlag kunnat se mycket mer av positiva egenskaper som är kopplade till dagdrömmeri.

I studien fick 100 personer ligga och titta på en prick i taket under fem minuter i en magnetröntgen. Sedan fick de svara på frågor om huruvida de upplever sig själva som personer vars tankar ofta svävar iväg.

Resultatet visade att de som såg sig som dagdrömmare också hade hjärnor som lättare började jobba i ett så kallat diffault mode network. Det är ett läge där tankarna inte är styrda utan hjärnan kommunicerar av sig själv.

Dessutom såg forskarna som sagt ett samband mellan de som ofta dagdrömde och att vara mer intellektuell och mer kreativ.

Säkert gläder det här många dagdrömmare. Men Torbjörn Åkerstedt menar också att det inte alltid är bra eftersom man tappar fokus från den uppgift man håller på med.

– Om man ska vara fokuserad på en viktig uppgift är det inte bra om tankarna är på ett annat ställe. Ju mer man dagdrömmer på jobbet, desto större risk att man gör ett dåligt jobb. Har man däremot ett jobb där jobbet är att vara kreativ, så kanske det här kan vara ett positivt drag.

Referens: Christine A.Godwin et al. Functional connectivity within and between intrinsic brain networks correlates with trait mind wandering. Neuropsychologia 2017. DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2017.07.006