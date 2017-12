Nya lagar att ha koll på 2018

Nya lagar 2018

Straffet för grovt vapenbrott höjs till lägst två år.



Att sprida privata bilder i syfte att allvarligt skada annan person blir straffbart.



Att till ett barn föreslå träff i sexuellt syfte blir straffbart oavsett om mötet ägt rum



Straffavgiften för att föra in alkohol i Sverige utan att betala skatt höjs till 40 procent av den skatt som ska betalas.



Förbud för bilförare att tala i telefon med mobilen i handen. Från februari.



Förskoleklass från sex år blir obligatorisk. Gäller från höstterminen 2018.



Krav på ökad tillgänglighet för funktionshindrade hos bland annat frisörer och restauranger. Från maj



Åldersgräns på 18 år införs för att sola på solarium. Från september



En amnesti för att lämna in olagliga vapen gäller februari-april.



Skyddsjakt på dov- och kronhjortskalvar tillåts på fält med oskördade grödor och på skogsplanteringar. Tillstånd behövs ej 1 juli -15 april.



En ny elfordonspremie införs för bland annat elcyklar. Från februari



Höjda straffavgifter för grova överträdelser mot kör- och vilotider i transportbranschen. Från mars



Kommunernas socialnämnder får ansvar för att motverka spelmissbruk.



Ökat sekretesskydd för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och foton som finns på arbetsplatsens intranät.



Sekretesskydd införs för uppgifter om hur privatpersoner använder datorer på bibliotek.



Advokater som begår brott utanför arbetstid ska kunna uteslutas ur Sveriges advokatsamfund.



Rektorer ska besluta om partier ska bjudas in till skolor. Urval ska ske på objektiv grund, till exempel partier i riksdag eller kommunfullmäktige.



Källor: Riksdagen, regeringen, tullverket