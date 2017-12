Simon hittade Dregen på Jills veranda

Simon Jonsson från Tokarp i Jönköping har en lite ovanlig hobby som går ut på att besöka städer – med hjälp av Google maps street view.

– Jag har ett jobb inom speditionsbranschen så det började med att jag tittade var vi hade lite frakter i USA.

Det slutade dock inte med jobbet utan Simons intresse växte och han har vid flera tillfällen varit "på besök" i countryns huvudstad, Nashville i USA.

– Det ser fint ut och då tänkte jag att jag skulle testa ett nytt område i Nashville, lite på vinst och förlust. När jag gick gatan fram så kände jag igen huset från Jills veranda.

Där sitter Jill Johnson och Dregen. Det märkliga är att de spelar in det här under några dagar, och just under den här perioden när Dregen var gäst så åkte Google-bilen förbi.

Simon vände sig till Dregen i ett mejl där han förklarade att han troligtvis hade hittat honom på kartjänsten.

– Jag ville få det bekräftat att det var han och Jill, och han svarade att det var han och Jill som satt och repade där.