Här är de mest spelade låtarna i P4 Jönköping

30. Thunder – Imagine Dragons

29. What about us – Pink

28. A million years – Mariette

27. De dagar vi drömt om – Tomas Ledin

26. The fighter – Keith Urban & Carrie Underwood

25. How far I'll go – Alessia Cara

24. Kumpaner – Stiko Per Larsson

23. Ändlösa dagar – Cajsa-Stina Åkerström

22. Bonfire – Miss Li

21. The greatest – Sia & Kendrick Lamar

20. Bridges – Linda Sundblad

19. Did it for the fame – Sabina Ddumba

18. Life´s about to get good – Shania Twain

17. Snacket på stan – Danny Saucedo

16. Don't be so shy – Imany

15. Attention – Charlie Puth

14. Sign of the times – Harry Styles

13. Shape of you – Ed Sheeran

12. I can't go on – Robin Bengtsson

11. Be the one – Dua Lipa

10. Ja må du leva – Darin

9. As I lay me down – Wiktoria

8. När alla vägar leder hem – Lisa Ekdahl

7. Water under the bridge – Adele

6. Despacito – Luis Fonsi & Daddy Yankee & Justin Bieber

5. Säga någonting bra – Pernilla Andersson

4. Rocket – Miriam Bryant

3. Hold on – Nano

2. Anywhere – Passenger

1. Chained to the rythm – Katy Perry & Skip Marley

Vill du höra alla låtar? De spelades i förmiddagsprogrammet mellan 10.00 och 13.00. Här kan du lyssna i 30 dagar.