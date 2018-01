18-årige Åhman en vinnare i SHL-debuten

HV71, som avslutade fjolåret med en svidande förlust borta mot jumbon Rögle, inledde 2018 med ambitionen att ta en skön revansch borta mot nästjumbon.



En viktig del i att kunna förverkliga den ambitionen var att unge debutanten Adam Åhman, 18, skulle stoppa Karlskronapuckar och det gjorde han med den äran under den inledande perioden.



Men HV71 behövde även hitta nätet bakom Åhmans tio år äldre kollega Johannes Jönsson. Smålänningarna var det något bättre laget under den första perioden men Jönsson var även han tät.



I andra perioden skruvade HV71 upp trycket och Jönsson fick svettas medan Åhman stod sysslolös. Snart fick Jönsson kapitulera för Stefan Elliots bössa till 1-0 för mästarlaget i spel fem mot fyra.



Strax efter det utkämpade Adam Åhman och Karlskronas skyttekung Mattias Guter två dueller. Först en straff där Åhmans räddning var lysande. Sekunder senare spelade Karlskrona powerplay och där fick Guter sin revansch. Förändringen av matchbilden var plötslig och kvitteringen till 1-1 kom mindre än två minuter efter HV:s ledningsmål.



Matchbilden med HV71 i många anfall och Karlskrona i sporadiska men farliga spelvändningar blev en rejäl utmaning för HV71:s SHL-debuterande tonåring.



Victor Ejdsell sköt 2-1 till HV71 på nästan nyspolad is i den tredje perioden. Och strax senare satte Anton Bengtsson 3-1. Karlskrona, som hämtat upp ett par klara underlägen på sistone, var åter i brygga. Men snart vann Mattias Guter en ny duell mot Adam Åhman och det var reducerat till 3-2.



Såväl Guter som flera av hans lagkamrater testade Åhman i jakten på utjämning. Men de gjorde det förgäves. Och när den unge målvakten fick se sin lagkamrat Pierre Engvall göra 6-2 var Karlskrona utan fler svar den här kvällen. I slutminuterna ökade HV71 på segersiffrorna två gånger om till slutresultatet 6-2.

Matchfakta

Karlskrona - HV71 2-6 (0-0, 1-1, 1-5)



Andra perioden: 0-1 (6.25) Stefan Elliott (Mattias Tedenby, Larewnce Pilut) spel fem mot fyra, 1-1 (8.10) Mattias Guter (Konstantin Komarek, Cory Murphy) spel fem mot fyra.



Tredje perioden: 1-2 (1.11) Victor Ejdsell (Pierre Engvall), 1-3 (4.45) Anton Bengtsson (Oscar Sundh, Robin Figren), 2-3 (7.26) Mattias Guter (Joel Kellman, David Printz), 2-4 (11.26) Pierre Engvall, 2-5 (17.19) Lawrence Pilut spel fyra mot fem, 2-6 (18.11) Victor Ejdsell (Christoffer Persson, Martin Thörnberg).



Skott: 17-43 (7-12, 6-15, 4-16).



Utv, Karlskrona: 3x2. HV71: 3x2.



Domare: Morgan Johansson, Ljungby, och Pehr Claesson, Alvesta.



Publik: 3 390.