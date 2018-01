Mullsjö vann dramatiskt derby

Derbyt i Nyhemshallen fick en flygande start då Isaac Rosén gjorde 1-0 för Mullsjö efter knappt 2 minuter. Jönköping skulle dock få in en kvittering ganska snabbt genom Rickard Hessmer till 1-1 efter 3:54. Sedan var det hemmalaget Mullsjö som hade ett litet övertag spelmässigt och David Gillek kunde skjuta 2-1 till Mullsjö efter 14:26.



I den andra perioden kopplade Mullsjö ett hårdare grepp om spelet och kunde rycka ifrån. Efter 16:42 kunde lagkaptenen i Mullsjö David Gillek göra sitt tredje mål för kvällen när han satte 5-2 bakom JIK:s Gustav Jansson.

Jönköping skulle sedan få en viktig reducering till 5-3 efter 19:22 när Martin Glimberg elegant smällde in bollen i mål på volley.

Ett mål som gjorde att Jönköping tog över från starten på den 3:e perioden.

Och 13:25 in på den 3:e perioden reducerade Otto Weidman till 5-4.

Efter 16:33 blev Jönköpings Emil Nilsen utvisad för liggande spel och Mullsjö fick straff. Daniel Gidske tog hand om straffen för Mullsjö men kunde inte överlista inhoppande målvakten Filip Bergman i JIK som räddade.



Mullsjö fick då spela powerplay men det blev inte lyckat. Jönköping gjorde två mål med en man mindre, först 5-5 genom Johan Uhlin efter 16:51.

Och efter 17:33 kastade målvakten i JIK Gustav Jansson bollen till Otto Weidman som fri satte 5-6. Jönköping såg ut att gå mot seger men Mullsjö tog ut målvakten Benjamin Löfdahl och med 7 sekunder kvar på 3:e perioden satte Viktor Wibring 6-6 på en retur.

Det blev förlängning och där kunde Kim Ganevik efter 2:48 kontra in 7-6 för Mullsjö.



Mullsjö - JIK 7-6 (2-1,3-2,1-3)(1-0)



Mål Mullsjö: David Gillek 3, Viktor Wibring 2, Isaac Rosén, Kim Ganevik.



Mål JIK: Otto Weidman 2, Jesper Ekström, Martin Glimberg, Rickard Hessmer, Johan Uhlin.



Publik: 1375