Efter miljonvinsten: Jag kommer vara samma gamla Carina

Under söndagen delades 175 miljoner kronor ut under Postkodlotteriets Grannyra som hölls i Jönköping. I det vinnande postnumret 565 31 Mullsjö, fanns totalt 189 vinnare varav 16 storvinnare som under eventet fick ta emot checkar på miljonbelopp av Rickard Sjöberg på scenen.

Carina Börjessons check, som också var eftermiddagens största vinst, visade på hela 19 465 132 kronor!

– Det känns helt fantastiskt! Man går som i en dvala, säger Carina Börjesson.

– Men jag kommer fortsätta att jobba och vara samma gamla Carina som vanligt.

Vad hon ska göra med alla pengarna har hon inte hunnit fundera på än, men hon vet att hon ska ge ett bidrag till Operation Smile och till ett barnhem i Brasilien varifrån hennes båda barn adopterats. Och resa mer, funderar hon.

I dag blir det tårta på jobbet.

– Jag ska bjuda, det måste firas ordentligt!

Inspelningen från Grannyran med Carina Börjesson kommer att sändas i TV4 fredag 19 januari.