Vakter utanför Värnamo Nyheter efter hot

Det var under tisdagseftermiddagen som hotet ska ha kommit in via sociala medier.

– Vi mottog vad vi uppfattade som ett hot som framfördes via Facebook. Som alltid när vi får den här typen av påstötningar eller hot så agerar vi efter en fast rutin, säger Hall Medias vd Mats Tidstrand.

Hoten ska ha handlat om en publicering som tidningen gjort.

– Det var ett hot kopplat till en uppmaning kan man säga, om att ta bort en del av en publicerad artikel. En aggressiv uppmaning med någon form av beskrivning om följder om vi inte gjorde det.

Väktare har funnits på plats på redaktionen i Värnamo sedan tidigt i morse, men hur länge de kommer att vara kvar är i nuläget oklart.