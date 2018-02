Brand i flerfamiljshus i Huskvarna

Klockan 12.25 kom ett larm till räddningstjänsten om en brand i en källare till ett flerfamiljshus i centrala Huskvarna. Styrkor från Huskvarna och Jönköping jobbar nu på att komma fram till själva branden.

– Just nu är vi framme vid en dörr i den delen av kllaren som vi har lokaliserat branden. Just nu är målsättningen att ta oss in i den delen där det brinner som allra mest, säger Göran Melin, räddningstjänstens insatsledare på plats.

Vad branden beror på vet de ännu inte och det är ingen person som har skadats i branden.

– Som en försiktighetsåtgärd har vi evakuerat boende och de samlas nu upp på equmeniakyrkan här i Huskvarna där polis och ambulans tar emot, säger Göran Melin.