Löfstedt hjälte för Vetlanda

Gästande Hammarby hade med sig en seger i bagaget från den första kvartsfinalen när man gästade Vetlanda för kvartsfinal 2 under söndagen. Och det var Hammarby som startade matchen bäst och Jesper Jonsson gav Hammarby ledningen med 0-1 efter 9 minuter. Vetlanda växte in allt mer i spelet ju längre den första halvleken gick. Och i den 23:e minuten fick Vetlanda straff och Jesper Hvornum kunde skjuta 1-1 för Vetlanda. Och av bara farten knappt en minut efter kvitteringen kunde Vetlandas Patrik Johansson spela fram Joakim Andersson som sköt 2-1. Ytterligare en minut tickade iväg på klockan så var det dags för firma Johansson Andersson igen.

Åter igen Patrik Johansson till Joakim Andersson som sköt in 3-1 bakom Hammarbys målvakt Patrik Hedberg. Tre mål av Vetlanda på knappt 3 minuter mot ett nästan chockat Hammarby. Gästerna från Stockholm skulle sedan reducera till 3-2 i den 34:e minuten när Jesper Jonsson tryckte in sitt andra mål i matchen och 3-2 stod sig halvleken ut.



Den andra halvleken blev lik den första där Hammarby började bäst och när 8 minuter var spelat av andra halvlek stod det 3-4 efter två Hammarbymål på två minuter. Men Vetlanda skulle komma tillbaka och i den 67:e minuten kunde Jesper Hvornum göra sitt andra mål i matchen när han på en hörna smällde upp bollen i det vänstra krysset till 4-4. Båda lagen skapade sedan chanser för ytterligare mål under dom sista 20 minuternas speltid men inga mål blev det och matchen gick till förlängning. Där Hammarby i den första förlängningsperioden hade den bästa chansen då Kasper Milerud sköt ett skott som Vetlandas målvakt David Borvall gjorde en jätteräddning på. Det blev ytterligare en 10 minuters förlängningsperiod och matchen såg ut att gå till ett straffavgörande. Men med knappt en minut kvar att spela fick Vetlanda hörna och Johan Löfstedt skött ett skott som Hammarbys Patrik Hedberg räddade men på returen kunde Johan Löfstedt på volley smälla in segermålet 5-4 till Vetlanda.

Nu står det 1-1 i matcher i kvartsfinalserien, match 3 spelas på Zinkensdam i Stockholm på tisdag.



Vetlanda - Hammarby 5-4 efter förlängning



Publik: 1712