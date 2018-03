Gymnasieministern: Rektorer - bjud in de politiska partierna till skolan!

– Det är så viktigt med öppen skola där politiska partier får komma in, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, socialdemokrat, under ett besök i P4 Jönköpings studio under fredagsmorgonen.

Vid valet 2010 förbjöd många rektorer partier på skolorna. Något som Anna Ekström vill ändra på inför höstens val.

– Nu finns det inga hinder för rektorn. Nu är det lätt att göra rätt, lätt att bjuda in politiska partier, och jag vill verkligen uppmana alla rektorer att ta den möjligheten!

Som gymnasieminister besöker hon många skolor, idag hälsar hon på hos Brinellgymnasiet och Träcentrum i Nässjö, och hon menar att behovet att få träffa politiska partier är stort bland förstagångsväljarna.