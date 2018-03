"Det står 50 000 tranor i norra Tyskland och väntar"

Rapporterna som kommit in till länsstyrelsens personal vid sjön säger att uppemot 50 000 tranor just nu står redo vid Rügen i norra Tyskland och väntar in rätt vindar för att ta sig norrut.

– Tranor är stora fåglar de orkar inte flaxa så långt. De är segelflygare. Man vet inte exakt, men de brukar vara här i månadsskiftet mars april, säger Sofie Stålhand, naturumföreståndare vid Hornborgasjön till P4 Skaraborg.