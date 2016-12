Bygglovsrekord i Karlstad

– Det är oerhört positivt. Vi behöver varje bostad vi kan få. En stor del av utvecklingen sker ju kring Inre hamn. En del sker också på Kronoparken och ute på Kanikenäsholmen och Kanikenäshamnen. Proppen har verkligen gått ur och det är positivt, säger Peter Kullgren (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Kommunen har en målsättning om en inflyttning på 900 personer och dessutom en situation där många människor på flykt måste få en bostad.

– Där har vi en lagstadgad skyldighet att skaffa bostäder. Därför är det viktigt att vi producerar bostäder, säger Peter Kullgren (KD).

Men räcker det här?

– Ja, just nu håller vi en takt som är acceptabel. Nu måste ligga på den här nivån i några år till för att klara av det här på ett bra sätt, säger Peter Kullgren (KD).

Antalet beviljade bygglov för bostäder mer än fördubblades 2015 jämfört med året innan. Sedan dess har byggtakten hållit i sig och 2016 har antalet bygglov ökat ytterligare och slagit rekord igen. Från 388 bostäder under 2014 till 1075 under 2015 till 1 112 bostäder som har beviljats bygglov under 2016.

När det gäller framtiden ser trenden ut att hålla i sig. Under 2016 har stadsbyggnadsnämnden antagit 16 nya detaljplaner som tillåter 480 nya bostäder i villor eller lägenheter. Det är mer än 2014 och 2015 tillsammans.