Sjukhusen stänger vårdplatser under jul och nyår

För att sjukvårdspersonalen ska kunna få ledigt under jul- och nyårshelgerna så genomförs inga planerade operationer under den perioden. Det i sin tur leder till att 31 vårdplatser stängs tillfälligt under helgdagarna.

Till dessa 31 stängda vårdplatser ska läggas ytterligare omkring 50 stängda vårdplatser i länet. Då inte på grund av att personal behöver ledigt, utan för att sjukhusen har svårt att rekrytera sjuksköterskor till en mängd vårdavdelningar.

Ett problem som landstinget i Värmland haft en längre tid, säger Eva Stjernström, och som det delar med andra landsting.

– Generationsväxlingen har börjat, vilket är en orsak till ett ökat rekryteringsbehov. Under rådande omständigheter finns det inte tillräckligt med sökande, säger hon.

Finns det anledning för den med sviktande hälsa att känna oro för att det kanske inte finns plats på sjukhus under storhelgerna?

– Absolut inte. Vi gör medicinska bedömningar och prioriteringar hela tiden, så vi tar hand om det, säger Eva Stjernström.