Nyhetsåret i Värmland genom komikerbrillorna

Att Donald Trump hävdade att han var från Karlstad för att mörka att han härstammar från Tyskland är en av nyheterna som ståuppkomikern Erik Axelson lyfter från nyhetsåret i Värmland.

Att någon stal en likbil i Säffle, någon annan krockar med en frysbox på E18, moskebygget i Karlstad, vargjakt, olagliga trafikskolor är andra nyheter som roat ståuppkomikerna under året. Det skämtas till och med om döden.

– Samma person som sjöng last christmas I gave you my heart gick bort i hjärtsvikt. Det är som att Christer Sjögren skulle bli antastad av vikingar. Det är som ödets ironi, säger Lisa Thorängen.