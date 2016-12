Polisen - nyårshelgen inte värre än en lönehelg

– Vi försöker vara där det finns mycket folk. Det är i tätorterna runt krogarna och där man har samlade fyrverkeriuppvisningar, säger Tommy Lindh, pressinformatör på polisen i Värmland.

Enligt Tommy Lindh, så vet man sedan tidigare år att just nyårshelgen inte brukar vara värre än en vanlig lönehelg. Och därför kommer man att ha ungefär samma bemanning som just under en lönehelg.

– Sedan finns det ju lite annorlunda problembilder kanske. Alkoholen flödar under nyåret, vi har ofta incidenter kopplade till användning av fyrverkerier och så vidare. Men bemanningen är inte mer än en vanlig helg egentligen, säger Tommy Lindh.

Att vädret spås bli milt i Värmland under nyårsafton kommer inte påverka verksamheten, snarare är det en fördel jämfört med stark kyla som medför risker att folk under berusning blir liggandes i en snödriva.

– Hantera alkoholen med förstånd, kör definitivt inte bil alkoholpåverkad eller dagen efter och de vuxna som har fyllt arton och som har tillåtelse att använda pyrotekniska varor, gör det med sunt förnuft och att man gör det nykter, säger Tommy Lindh, polisens presstalesman.