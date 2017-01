Zlatan stämde Ulf Karlsson - idag kommer domen

En av tvistefrågorna under rättegången i Värmlands tingsrätt var om det handlade om förtal eller tryckfrihetsbrott.

Den centrala delen i målet är den filmsekvens där Ulf Karlsson uttalar sig om Zlatan Ibrahimovics tid i Juventus:

– Man kan också säga så här, att Zlatan gick upp tio kilo i muskler under perioden i Juventus. Det var ju rätt så snabbt, på ett år gjorde han det, på ett år, sade Ulf Karlsson under en paneldebatt om bland annat dopning.



Karlsson stod också kvar vid sina uttalanden i en intervju i en lokaltidning i samband med debatten.



Enligt Ulf Karlssons försvarare Johan Eriksson borde rättegången dock bara ha handlat om uttalandena under själva debatten. Det som sades till tidningen handlar snarare om ett tryckfrihetsbrott om det ska prövas i rätten, hävdade advokaten.



Zlatan Ibrahimovic själv var inte närvarande under rättegången men fotbollsstjärnans juridiska ombud anförde att Ulf Karlsson borde ha insett att uttalandena skulle få stor spridning och att han borde dömas för grovt förtal.



Om Karlsson döms blir straffet troligen böter. Zlatan Ibrahimovic har inte krävt något skadestånd, men vill att Ulf Karlsson betalar hans rättegångskostnader.

