JUST NU: Ulf Karlsson fälls - förtalade Zlatan

Ulf Karlsson, som är tidigare förbundskapten för friidrottslandslaget, antydde under en pandeldebatt om doping inom lagidrott att Zlatan Ibrahimovic skulle ha dopat sig under sin tid i Juventus. Han grundade det på att Zlatan Ibrahimovic gick upp tio kilo i vikt under ett år.

Ulf Karlsson döms att betala 60 dagsböter på 400 kronor, totalt 24 000 kronor. Han slipper dock betala Zlatan Ibrahimovics rättegångskostnader.

Tingsrätten skriver i ett pressmeddelande:

"Även om uttalandet inte innehåller ett direkt påstående om att Zlatan Ibrahimovic skulle ha varit dopad så har tingsrätten funnit att uttalandet, sett i det sammanhang som uttalandet gjordes, att det inte kunde uppfattas på annat sätt än att det gav uttryck för att Zlatan Ibrahimovic hade varit dopad under sin tid i Juventus. Tingsrätten har också gjort den bedömningen att uppgifterna har varit ägnade att medföra allvarlig skada för Zlatan Ibrahimovic".

Anledningen till att Ulf Karlsson döms för grovt förtal är att det han sagt medfört allvarlig skada för Zlatan, det har fått en stor spridning och att Ulf Karlssons bakgrund som idrottsprofil har gett uttalandet extra tyngd.

När det gäller uttalandet som Ulf Karlsson gjorde till NWT:s sportjournalist Per Mårtensson efter att paneldebatten avslutats väljer tingsrätten att fria Ulf Karlsson:

"Tingsrätten har också funnit utrett att idrottsledaren till den närvarande journalisten Per Mårtensson i samband med paneldebatten hade uttalat att han var övertygad om att ZlatanIbrahimovic hade varit dopad, men med hänvisning till bestämmelsen i 1 kap. 1 §tryckfrihetsförordningen, enligt vilken bestämmelse det står envar fritt att lämna uppgifter för offentliggörande i tryckt skrift till en journalist, har åtalet i den delen ogillats".

Både Zlatan Ibrahimovic och Ulf Karlsson hade yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. Tingsrätten menar att Zlatan Ibrahimovic och Karlsson har vunnit ömsom i lika mån, och därför kommit fram till att de ska betala sina egna sina egna rättegångskostnader.

Ulf Karklsson har avböjt att kommentera domen. Zlatans advokater har sagt att de ska lämna en skriftlig kommentar under dagen.