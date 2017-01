Konsumentrådgivare: Se upp för telefonbedragare

Då och då hör vi talas om olika typer av fräcka bedrägerier. Du har vunnit ett lotteri, du har ärvt pengar, du kan hjälpa mig att flytta pengar och tjäna bra på att låna ut ditt konto. Sätten är många, men konsumentrådgivningen menar att man aldrig ska lita på personer som uppger sig ringa från ett företag och vill hjälpa till med diverse problem.

– Kortfattat är det engelsktalande personer som ringer från kapade svenska nummer. De säger att de ringer från Microsoft support och säger att jag fått ett felmeddelande eller virus på min dator som de vill hjälpa mig med. Sedan kräver de pengar för den tjänsten, säger Elisabeth Eklo, konsumentrådgivare på konsumentrådgivningen i Karlstad.

Att folk tar dessa samtal på allvar kan hon förstå om de inte hört om bedrägerierna innan, men säger att man aldrig ska lita på någon som ringer och erbjuder sin hjälp.

– Blir jag kontaktad via telefon, e-post eller sms och uppmanas att göra något, logga in på mobilt bank-id, uppge kortnummer eller lösenord så ska jag vara misstänksam. Microsoft ringer inte mig som enskild användare. Man ska i alla fall lägga på luren och be om att få ringa tillbaka. Utgå från att det här låter skumt, säger Elisabeth Eklo.

Om man har blivit lurad så finns det hjälp att få.

– Man kan ringa till sin lokala konsumentrådgivare och fråga vad man ska göra. Har man redan betalt ska man kontakta sin bank och spärra kortet. Sedan ska man göra en reklamation till banken, för det här är bedrägeri. Har man betalat med bankkort eller kreditkort så kan man få pengarna tillbaka. Sedan ska man göra en polisanmälan, säger Elisabeth Eklo.