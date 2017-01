Därför fastnar vissa låtar på hjärnan

Ramsor, vaggvisor, smäktande ballader eller kanske Lady gaga. Förresten, högst troligt Lady Gaga. Någon av hennes låtar har med stor sannolikhet fastnat på just din hjärna någon gång, i alla fall om en får tro en ny studie från Dunham University som Vetenskapsradion rapporterar om.

På P4 Värmlands facebook-sida diskuterades under fredagen vilka låtar som har en tendens att sätta sig hos er som lyssnar. Flera beskriver hur just barnmusik sätter sig.

Gro: typ Ketchup kan prutta... mm är såna som man inte kan få ur huvudet och går och gnolar på i dagar (och gärna utan att man tänker på det när man handlar)

Låtar som spelas ofta på radio och som ligger på topplistorna fastnar lätt, det kanske säger sig självt. Men studien visar också att vissa låtar, oavsett topplisteplacering eller ej, lättare sätter sig på hjärnan.

Receptet verkar vara en låt med högt tempo, vanlig melodiuppbyggnad men där några intervaller eller repetitioner sticker ut.

Gunnar: Sedan 1972 sitter gitarriffet i "Smoke on the water" Deep Purple fast o dyker upp ofta. Inget att störas över, vill inte bli av med det.

Upphovsmannen Ritchie Blackmore lär själv ha konstaterat med torr engelsk humor: "Det är fyra fantastiska toner, jag går till sängs med dem varje kväll.

Öronmaskarna flest nämnde i studien:

1. Bad Romance - Lady Gaga

2. Can't Get You Out Of My Head - Kylie Minogue

3. Don't Stop Believing - Journey

4. Somebody That I Used To Know - Gotye

5. Moves Like Jagger - Maroon 5

6. California Gurls - Katy Perry

7. Bohemian Rhapsody - Queen

8. Alejandro - Lady Gaga

9. Poker Face - Lady Gaga

Så blir du av med en öronmask:

Omfamna låten: Många personer menar att man genom att lyssna på låten från början till slut kan få det oändliga loopandet att sluta.



Distrahera dig: Tänk eller lyssna på en annan låt. En topprankad "botningslåt" är God Save The Queen.



Låt det vara: Vissa tycker att det bästa är att försöka tänka på något annat och låta den naturligt försvinna.