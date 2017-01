Det här klagade värmlänningen mest på 2016

– Det händer ju att bilar går sönder och att det är reklamationer på begagnade bilar absolut. I det stora hela tycker jag inte att det är mycket. Bilarna ska vara i ordning när vi säljer dem men på privatmarknaden med begagnade bilar vet du ju inte vad du köper. Du ska vara väldigt kunnig för att köpa på privatmarknaden, annars vet du inte vad du får. Du har ju heller inget skydd eller garantier att ramla tillbaka på. Köper du av en seriös firma har du garantier även på begagnat, säger Patrik Hedlund säljare på Helmia i Torsby.

Vad gör ni när ni får in en begagnad bil och ska sälja den vidare?

– Innan vi byter in en bil av en kund så tar vi in den och gör ett test för att se vad det är för någonting vi måste åtgärda för att kunna sälja vidare. Sen byter vi in bilen, gör i ordning det som behövs och säljer den. Det testet vi gör bygger på den varudeklaration som vi har på alla bilar. Som kund är varudeklarationen väldigt viktig att kolla över, säger Patrik Hedlund.

Hantverkstjänster toppar för elfte året i rad tjänster som det vanligaste konsumentproblemet.

Och att köpa en begagnad bil och att bygga om eller renovera hemma kostar mycket pengar. Därför är det heller inte konstigt att dessa två, år efter år, toppar klagomålsstatistiken menar Konsumentverket.

Statistiken bygger på drygt 121 000 klagomål som registrerats under det gångna året.

TOPP 5 Värmland

Varor (antal klagomål):

Begagnad bil (317) Dator/Telefon/Spelkonsol (209) Hälsokost (131) Möbler/Husgeråd/Inredning (112) Vitvara (54)

Tjänster (antal klagomål):