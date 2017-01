Nerfonts gör årets rallylåt

Visst fortsätter P4 Värmland traditionen även i år. Det var 2003 som vi gjorde en rallylåt första gången, då en version av Michael Jacksons Black and white som vi kallade Svenska Rallyt är här.

– Då anade vi inte att detta skulle bli så populärt, säger Tomas Hedman, som skriver rallylåtarnas texter.

Sedan har P4 Värmland fortsatt med nya låtar varje år, med ett undantag, totalt hittills 13 låtar. Cecilie och Christer Nerfont sjöng in rallylåten 2006 "Rock the hill" och är nu tillbaka för den fjortonde rallylåten.

Bland de låtar som vi gjort om finns Carolas Fångad av en stormvind, Lars Winnerbäcks Hum hum från Humlegården, Septembers version av Mikrofonkåt och nu senast Måns Zelmerlöws Eurovisionvinnare Heroes.

Vilken låt vi tagit oss an i år avslöjas i början av rallyveckan. Texten står som vanligt Tomas Hedman för och tekniken sköter Örjan Bengtzing.

– Det är en av mina favoritlåtar, säger Christer Nerfont.

P4 Värmlands rallylåtar:

2003 Nu är svenska rallyt här (Black or white - Michael Jacksson)

2004 Omkörd av en traktor (Fångad av en stormvind - Carola)

2005 Wrom wrom i Värmlandsskogen (Hum hum från Humlegården - Lars Winnerbäck)

2006 Rock the hill (originalkomposition av Tomas Hedman)

2007 Jag och min växelspak (originalkomp. svensk version av Rock the hill)

2008 Jag skiter i rallyt (Jacksson - Jerry Williams version)

2009 (ingen ny låt inspelad)

2010 Jag är rallyt (I love Europe - Christer Sjögren)

2011 Jag gasar på (Mikrofonkåt - September)

2012 Kör som Grönholm (Moves like Jagger - Maroon Five)

2013 Rally för everybody (Party for everybody - Buranovskiye Babushki)

2014 Gasa Bromsa (Dansa pausa - Panetoz)

2015 Mera gas (All about the bass - Meghan Trainor)

2016 Rallyts hjältar (Heroes - Måns Zelmerlöw)