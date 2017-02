Allt fler värmlänningar skickar egna remisser

Under 2013 skickades 10 000 egen vårdbegäran in och under förra året 25 000, en ökning med 150 procent.

– Jag tycker det är oerhört glädjande att det är fler och fler patienter som hittar den här möjligheten att skriva en egen vårdbegäran direkt till den mottagning som de behöver få hjälp ifrån, säger Elisabeth Kihlström (KD)ordförande i sjukhusutskottet.

Man kan alltså själv skicka in en vårdbegäran och få sin sak prövad utan att först gå till en vårdcentral. Den egna vårdbegäran hanteras sedan precis som de remisser som kommer in från en vårdverksamhet. Syftet med den egna vårdbegäran är att stärka patientens ställning och öka tillgängligheten till vården.

– Det betyder ju att fler patienter förhoppningsvis kommer till rätt vårdnivå direkt. Många patienter vet ju vad det är för fel på dem. De känner till sin egna kropp och kan analysera det på ett bra sätt själva och kan skriva en egen vårdbegäran till den mottagning de behöver få sin hjälp, säger Elisabeth Kihlström.

Ni har ju hållit på med det här i några år nu, hur kommer ni att gå vidare med det här?

– Nu kommer vi givetvis att analysera den här statistiken ytterligare för att kunna titta på om vi kan förbättra det, om vi kan hjälpa patienterna ännu mer till rätt nivå direkt i vården, säger Elisabeth Kihlström.

Med egen vårdbegäran kan du själv skicka in en remiss till specialistmottagningarna i länet (gäller ej specialisttandvården). Du kan antingen logga in på 1177.se för att använda e-tjänsterna eller en pappersblankett.