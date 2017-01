Misstänkt sexbrott på Lundsberg

Det var under tisdagen som elever och föräldrar på Lundsbergs skola informerades om att en polisanmälan lämnats in. Rektor Johan Harrysson på Lundsberg bekräftar för P4 Värmland att skolan lämnat in en polisanmälan, men vill inte medverka i en bandad intervju.

– Vi har lämnat in en anmälan efter en redogörelse vi fått, säger han.

Han vill heller inte svara på frågor om i vilken utsträckning elever eller föräldrar informerats om vad som föranlett polisanmälan.

– De har informerats i den omfattning som är nödvändig, säger Johan Harrysson till P4 Värmland.

Anders Forsman på polisen i Värmland är förundersökningsledare.

– Flera målsägande inblandade men ingen är frihetsberövad, säger han.

Händelsen eller händelserna ska ha inträffat under förra året, men först nu kommit till skolledningens kännedom och en anmälan lämnades in under tisdag förmiddag.

Eleverna på Lundsberg ska ha informerats om att en anmälan kommit in. Lundsbergs skolas vd tillika rektor Johan Harrysson är mycket fåordig om vad som ligger bakom anmälan.

– Vi har lämnat in en anmälan utifrån en redogörelse som jag har fått, säger Johan Harrysson.

Finns det skäl till att du inte vill berätta om detta just nu?

– Det ska bli en polisundersökning och den vill inte jag kommentera i det här läget, säger Johan Harrysson.

Lundsbergs skola har varit i blåsväder flera gånger genom åren. 2013 sedan stängde Skolinspektionen skolan, eftersom myndigheten ansåg att skolans ledning inte kunde garantera elevernas trygghet. Bakom beslutet, som upphävdes efter en kort tid, låg bland annat den misshandel som en elev utsattes för genom att brännas med strykjärn av andra elever under en nollning.